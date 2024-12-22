ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السعودية بالقوة الضاربة أمام البحرين في "خليجي 26"

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، على تشكيل منتخب السعودية لملاقاة البحرين في افتتاح مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 26".

تقام المباراة على ملعب "جابر الأحمد الدولي" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، حيث يسعى كل من المنتخبين لتحقيق بداية قوية في البطولة. 

يستهدف الفريقان تحقيق الفوز في هذه المباراة، إذ يمنح الحصول على النقاط الثلاث دفعة معنوية كبيرة ويعزز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

تشكيل منتخب السعودية ضد البحرين

حارس المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني
الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، مصعب الجوير
الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان
يغيب عن المباراة كل من سلمان الفرج وسالم الدوسري بسبب الإصابة، فيما يقود الهجوم الثنائي مروان الصحفي وفراس البريكان في محاولة لإعطاء الفريق الأفضلية الهجومية في بداية مشواره بالبطولة.

السعودية منتخب السعودية خليجي 26 فراس البريكان الأدوار الإقصائية المدرب الفرنسى هيرفي رينارد