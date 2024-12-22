السعودية بالقوة الضاربة أمام البحرين في "خليجي 26"

استقر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، على تشكيل منتخب السعودية لملاقاة البحرين في افتتاح مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 26".

تقام المباراة على ملعب "جابر الأحمد الدولي" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، حيث يسعى كل من المنتخبين لتحقيق بداية قوية في البطولة.

يستهدف الفريقان تحقيق الفوز في هذه المباراة، إذ يمنح الحصول على النقاط الثلاث دفعة معنوية كبيرة ويعزز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

تشكيل منتخب السعودية ضد البحرين

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني

الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، مصعب الجوير

الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان

يغيب عن المباراة كل من سلمان الفرج وسالم الدوسري بسبب الإصابة، فيما يقود الهجوم الثنائي مروان الصحفي وفراس البريكان في محاولة لإعطاء الفريق الأفضلية الهجومية في بداية مشواره بالبطولة.