مصرع أب ونجله وإصابة زوجته وابنه الثاني في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لقى شخص ونجله مصرعهما، بينما أصيبت زوجته وابنه الثاني بجروح إثر انقلاب سيارة ملاكى على بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد تلقيه إخطارا من غرفه عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث على طريق «اسيوط الصحراوي الغربي» بنطاق المركز، ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق ما أسفر عن مصرع شخص ونجله وإصابة زوجته وابنه الثاني بكسور وكدمات.



وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، ونقل المصابين إلى مستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم،

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.