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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"جسور" يُنظم حفل تخرج لمدربين برنامج نعمة بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، حفل تخرج لمدربين برنامج "نعمة"، وذلك بمركز جسور الثقافي بالزمالك.

تضمنت الورشة اعداد مدربين و تمكينهم  من تقديم هذا البرنامج لمجموعات من الفئة المستهدفة، وينقسم تدريب المدربين جزئين: الأول: الوعي النفسي بالمشاعر والاحتياجات النفسية، الصدمات، التعبير عن المشاعر، والثاني: التدريب على تقديم برنامج ورشة نعمة للمراهقين وكيفية تنفيذ البرنامج بالشكل المطلوب وتحقيق الهدف المرجو منه.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

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