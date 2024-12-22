جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة.. صور

اعتمد إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

من جهتها أوضحت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن امتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل في الفترة من الخميس ٢ يناير حتى الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥.

كما سيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله اﻻمتحانات في الفترة من السبت ١١ يناير حتى الاربعاء ١٥ يناير، بيما يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من السبت ١١ يناير حتى الخميس ١٦ يناير.. وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من السبت ١١ يناير حتى الخميس ١٦ يناير.

وتنطلق امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت ١٨ يناير حتى الخميس ٢٣ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت ١١ يناير حتى الخميس ٢٣ يناير وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من السبت ١١ يناير الي الخميس ١٦ يناير.

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦ ، و٧ ، و٨ يناير ٢٠٢٥ ( أعياد الميلاد ) ويوم الاحد الموافق ١٩يناير ٢٠٢٥ عيد الغطاس.