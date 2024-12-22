وزير الرياضة يلتقي مسئولي اتحاد الشرطة الرياضي

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدك اشرف صبحي، مع اللواء علي سمير مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، والوفد المرافق له؛ لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، في إطار دعم الرياضة المصرية وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الرياضية.

تناول اللقاء، مناقشة التعاون في النشاط الرياضي، ودعم حاضنات في ألعاب المصارعة والجودو والتايكوندو ورفع الأثقال وألعاب أخري، دراسة خطة عمل تنفيذية، دعم الرياضيين بالاتحاد، تماشيًا مع مستهدفات 2028 و2032.

كما تطرق الحديث إلي مناقشة المبادرات والبرامج المشتركة التي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرياضة المصرية، بالإضافة إلي الدعم اللوجستي من الوزارة للاتحاد.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد في إطار تعزيز أواصر الشراكة، والتعاون في كافة المجالات الرياضية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الاتحاد في نشر الوعي الرياضي والمساهمة في خلق بيئة رياضية آمنة ومتكاملة.