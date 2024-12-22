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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يُعلن اسم رئيس لجنة الحكام

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم  اختيار وجيه أحمد بمنصب رئيس لجنة الحكام المؤقت بالإشراف على تعيينات الحكام خلال الفترة الحالية حتى نهاية شهر ديسمبر، وذلك خلاف عن موعد الإعلان عن رئيس اللجنة الجديد.

و يعلن اتحاد الكرة عن الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام في اجتماعه الأربعاء المقبل، مع  تولي وجيه أحمد وعزب حجاج مسئولية تعيينات الحكام حتى نهاية الشهر الجاري.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعًا مهم يوم الأربعاء المقبل لتحديد اسم الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام.

اتحاد الكرة لجنة الحكام خبير