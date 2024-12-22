دوري أبطال أفريقيا.. محيوص يقود هجوم شباب بلوزداد أمام الأهلي

أعلن عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد على استاد القاهرة في السادسة مساءً.

تشكيل شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد – معاذ حداد –كاشف محمد

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث – حسين سالمي - جاك مبي - عبد الرحمن مزيان

خط الهجوم: أيمن محيوص – خانيسا مايو

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويحل شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة ضيفه شباب بلوزداد الجزائري على استاد القاهرة الدولي في دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - أشرف داري - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية .

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم ووسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق في أول ظهور بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال التي أقيمت في قطر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

قائمة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ويوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.