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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس حزب الإصلاح يجتمع بأعضاء المؤتمر العام ويضع توصيات المرحلة المُقبلة

اجتمع رئيس حزب الإصلاح
اجتمع رئيس حزب الإصلاح والنهضة مع أعضاء المؤتمر العام للحزب
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اجتمع رئيس حزب الإصلاح والنهضة مع أعضاء المؤتمر العام للحزب لمناقشة التحديات المقبلة واستعراض خطط الحزب المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات وبرامج دعم الشباب وتدريبهم.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحزب على أهمية مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لتعزيز دور الحزب في تحقيق تطلعات المواطنين والمساهمة الفعّالة في حل المشكلات الوطنية.

كما ناقش الاجتماع خطط الحزب المتعلقة بالاستعداد للانتخابات القادمة، موضحًا أهمية التخطيط الجيد وتوحيد الجهود لضمان تمثيل قوي للحزب يعكس رؤيته وبرامجه. وشدد على ضرورة تبني استراتيجيات انتخابية فعّالة تقوم على القرب من المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم.

وفي إطار دعم الكوادر الشبابية، أوصى رئيس الحزب بإطلاق برامج تدريب وتطوير تستهدف الشباب، لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم للقيادة والمشاركة الفعّالة في العمل السياسي والاجتماعي، بما يعزز دور الحزب في تمكين الأجيال القادمة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الحزب بمواصلة العمل الجاد لتحقيق أهدافه الوطنية، داعيًا جميع الأعضاء إلى الالتفاف حول رؤية الحزب والعمل على تحقيقها بكل السبل الممكنة.

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الوطنية تستهدف الشباب العمل الجماعي