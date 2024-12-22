الحوثيون: أسقطنا طائرة إف 18 أثناء التصدي لهجوم طائرات أمريكية وبريطانية

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، أنهم أسقطوا طائرة إف 18 أثناء محاولة التصدي لهجوم أمريكي - بريطاني بالطائرات.

وأضافوا في بيانهم: "نجحنا في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على اليمن، واستهدفنا حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان وعددًا من المدمرات التابعة لها".

كان مُراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أفاد، قبل قليل، بتحليق طيران حربي في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء؛ مشيرًا إلى أن هناك غارات أمريكية تستهدف مواقع الحوثيين في جبل الجدع بمديرية اللحية جنوب الحديدة غربي اليمن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، استهدافها منشأة قيادة للحوثيين في صنعاء؛ مشيرة إلى أنه تم تنفيذ ضربة دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ تابعة للحوثيين، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، بأن قصفًا أمريكيًا بريطانيًا استهدف منطقة عطان في صنعاء.