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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن آرني سلوت ، المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الرسمية لمباراة فريقه ضد توتنهام في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة اليوم على ملعب توتنهام.

تشكيلة ليفربول

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، لويس دياز، أندرو روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستير، جرافينبيرش

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

البدلاء: كيليهر، إندو، نونيز، جونز، إليوت، جوتا، تسيميكاس، كوانسا، نيوني

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة لمواصلة منافسته على المراكز الأولى في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يتطلع توتنهام لتحسين نتائجه في البطولة.

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