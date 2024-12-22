محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

أعلن آرني سلوت ، المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الرسمية لمباراة فريقه ضد توتنهام في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة اليوم على ملعب توتنهام.

تشكيلة ليفربول

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، لويس دياز، أندرو روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستير، جرافينبيرش

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

البدلاء: كيليهر، إندو، نونيز، جونز، إليوت، جوتا، تسيميكاس، كوانسا، نيوني

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة لمواصلة منافسته على المراكز الأولى في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يتطلع توتنهام لتحسين نتائجه في البطولة.