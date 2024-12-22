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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهمين بقتل الممرض مينا موسى للمفتي والنطق بالحكم 27 يناير

المتهمين
المتهمين
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية بإحالة المتهمين في قضية إنهاء حياة مينا موسى ممرض المنيا، وتقطيع جثمانه بالزاوية الحمراء وحددت جلسة 27 يناير  للنطق بالحكم.

وتغيبت أسرة المجني عليه عن حضور الجلسة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

محكمة جنايات شمال القاهرة مينا موسى الزاوية الحمراء