المصري الديمقراطي يحصل على العضوية الكاملة في الاشتراكية الدولية

وافقت الجمعية العمومية للاشتراكية الدولية، المنعقدة حاليًا في العاصمة المغربية الرباط، بالإجماع على انضمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كعضو كامل العضوية في المنظمة.

يمثل الحزب في هذا الاجتماع الدكتورفريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية.

وأكد الدكتور البياضي أن هذا القرار يمثل إنجازًا تاريخيًا للحزب، الذي ينجح للمرة الأولى في الحصول على العضوية الكاملة بعد أن كان يحمل صفة مراقب فقط بدون حق التصويت خلال الفترة من 2013 إلى 2015، قبل أن تُعلق عضويته لاحقًا.

وأشار البياضي إلى أن الاشتراكية الدولية تُعد أكبر منظمة عالمية تضم الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والاشتراكية، حيث تجمع 145 حزبًا من 98 دولة حول العالم.

ووجه "البياضي" الشكر إلى بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا ورئيس المنظمة، على دعمه، وكذلك للأحزاب المشاركة التي ساندت موقف الحزب المصري. كما أعرب عن تقديره وشكره فريد زهران رئيس الحزب ولقيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على دعمهم وتشجيعهم لتحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه رحب الرئيس بدرو سانشيز بالبياضي وعبر عن تقديره للحزب ولمصر وللدور الهام الذي تلعبه في السياسة العالمية وفي المنطقة .

وأضاف أنه يتطلع إلى مشاركة الحزب بشكل فعال في أعمال الاشتراكية الدولية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأحزاب الأخرى لتعزيز السلام القائم على العدالة في المنطقة، مع التركيز على إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات على شعوب المنطقة.