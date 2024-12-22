محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه ستعقد امتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل في الفترة من الخميس ٢ يناير حتى الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥.

وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله الإمتحانات في الفترة من السبت ١١ يناير حتى الأربعاء ١٥ يناير.

بيما يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من السبت ١١ يناير حتى الخميس ١٦ يناير.

وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من السبت ١١ يناير حتى الخميس ١٦ يناير.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت ١٨ يناير حتى الخميس ٢٣ يناير.

وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت ١١ يناير حتى الخميس ٢٣ يناير وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من السبت ١١ يناير الي الخميس ١٦ يناير.

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦، و٧، و٨ يناير ٢٠٢٥ (أعياد الميلاد) ويوم الاحد الموافق ١٩يناير ٢٠٢٥ عيد الغطاس.