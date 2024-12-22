محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد

يستعد محمد صلاح، نجم ليفربول، لتحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه فريقه توتنهام في مباراة هامة ضمن منافسات البريميرليج.

تكتسب المباراة أهمية خاصة للفريقين، حيث يسعى ليفربول لتعزيز سجله الرائع ومواصلة زحفه نحو صدارة الدوري، بينما يأمل توتنهام في كسر سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها مؤخرًا.

رقم جديد

محمد صلاح يتطلع لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية إذا سجل وصنع في هذه المباراة و سيعزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويواصل تصدره قائمة هدافي ليفربول أمام توتنهام، متفوقًا على أساطير مثل روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش.

محمد صلاح سجل 13 هدفًا وصنع 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، ويقترب من أن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يحقق رقم مزدوج في تسجيل الأهداف وصناعتها قبل 25 ديسمبر.

محمد صلاح ساهم في 22 من أهداف ليفربول الـ31 في الدوري هذا الموسم، بنسبة بلغت 71%، وهي الأعلى لأي لاعب في فريق بالدوري الممتاز و أمام توتنهام، سجل صلاح 9 أهداف وصنع هدفين في آخر 14 مواجهة.