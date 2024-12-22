وائل جسار يُحيي حفل رأس السنة بالقاهرة

يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء حفل رأس السنة في 31 من ديسمبر الجاري، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وشارك وائل جسار، بوستر الحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و إنستجرام.

وكتب:" مستنيكم بحفل ليلة رأس السنة - بفندق سميراميس القاهرة، مصر، وقام بعمل "منشن" لمنتج الحفل".

وقد تعاون وائل جسار مع المنتج محمود حنفي وابنته ياسمين في عدد كبير من الحفلات على مدار السنين الماضية والتي حققت نجاحات ساحقة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية" كل وعد" وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.