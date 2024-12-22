"إلى عالم مجهول" يحصد جائزة التانيت الفضي في أيام قرطاج السينمائية

حصل فيلم "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل على جائزة التانيت الفضي بالدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية بتونس.

يشارك في بطولة محمود بكري وآرام صباح ومحمد الصرافة ومعتز الشلتوح ومنذر رياحنة ومحمد غسان، وهو إنتاج أوروبي مشترك، وصندوق البحر الأحمر للإنتاج من المملكة العربية السعودية.