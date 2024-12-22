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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"إلى عالم مجهول" يحصد جائزة التانيت الفضي في أيام قرطاج السينمائية

أثناء تسلم الجائزة
أثناء تسلم الجائزة
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حصل فيلم "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل على جائزة التانيت الفضي بالدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية بتونس.
يشارك في بطولة محمود بكري وآرام صباح ومحمد الصرافة ومعتز الشلتوح ومنذر رياحنة ومحمد غسان، وهو إنتاج أوروبي مشترك، وصندوق البحر الأحمر للإنتاج من المملكة العربية السعودية.

إلى عالم مجهول جائزة التانيت الفضي محمود بكري منذر رياحنة