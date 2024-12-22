الدوري الإنجليزي.. وولفارهامبتون يسحق ليستر بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

تقدم فريق وولفارهامبتون على نظيره ليستر سيتى، بثلاثية نظيفة، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

احرز ثلاثية وولفارهامبتون اللاعب جونسالو جيديس، رودريغو جوميز وماثيوس كونها، فى الدقائق الـ 9 ، 36 ، 44.

سيطر فريق وولفارهامبتون على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ونجح فى فرض أسلوب لعبه على أصحاب الأرض، وترجم سيطرته على الكرة بتسجيل ثلاثية الشوط الأول.

ودخل رود فان نيستلروي المدير الفني لفريق ليستر سيتي، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: داني ورد.

خط الدفاع: جيمس جاستن، كونور كوادي، يانيك فيسترجارد، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: بوباكاري سوماري، أوليفر سكيب، بلال الخنوس.

خط الهجوم: ستيفي مافيديدي، جوردان أيو، جيمي فاردي.



بينما دخل غاري أونيل المدير الفنى لفريق وولفارهامبتون تشكيل فريقه الذى يخوض به اللقاء كالتالى:

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: سانتياغو بوينو، توتي غوميز، مات دوهيرتي، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: أندريه، جواو جوميز، رودريجو جوميز.

خط الهجوم: جونسالو جيديس، ماثيوس كونها، يورغن ستراند لارسن.



ويحتل فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق وولفارهامبتون فى المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.