ضبط 18 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الدقهلية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، ضبط 18 طن مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي خلال حملة قادها الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائي، على المنشآت الغذائية بنطاق مركزى نبروه ودكرنس للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة في مركز نبروه عن ضبط مايزيد عن 18 طناً من مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من بينها عدد 107 علب جبن أبيض علاوة على 17 طن ملح منها 10 أطنان جرى تخزينها بمكان غير مستوفى للشروط ومعرض للقوارض والحشرات.



وقال الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي، إن الحملة تفقدت أيضاً عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مركز دكرنس حيث تم ضبط 1500 كجم شراب جلوكوز و 45 صفيحة جبنة بيضاء بإجمالى وزن 450 كجم للشك فى الصلاحية للاستهلاك الآدمى لسوء التخزين، فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية انه تم تحرير محاضر ضبط وسحب عينات من جميع المضبوطات وإرسالها للفحص بالمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

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