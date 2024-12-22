الدورى الإنجليزى.. بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف فى الشوط الأول

تقدم فريق بورنموث على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

أحرز هدف الشوط الأول اللاعب ديان هويسين فى الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء لصالح بورنموث.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، إلا ان فريق بورنموث ترجم سيطرته على الكرة بتسجيله هدف الشوط، بينما فشل اصحاب الأرض فى ترجمة سيطرتهم على الكرة.

ودخل روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت، ثيريل مالاسيا.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: اماد ديالو، جوشوا زيركزي.

بينما دخل أندوني إيراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زابارني، ديان هويسين، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: تايلر آدمز، ريان كريستي، دانجو واتارا.

خط الهجوم: جاستن كلويفرت، أنطوان سيمينيو، إيفانيلسون.



ويقع فريق مانشستر يونايتد فى المركز الـ 13 برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.