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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النمر يتابع أعمال التطوير بحديقة الفردوس بأشمون

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال التطوير التي تتم بحديقة "الفردوس" بجوار مقابر المسلمين بمدينة أشمون ،بطول حوالي 200م وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بالحدائق العامة والمتنزهات بالمدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوي، تنفيذ الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمنوفية، وشركة الجاسر للمقاولات وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون.

وأشار رئيس مركز أشمون، إلى أن أعمال تطوير حديقة الفردوس يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي أشمون وقاطني المنطقة، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور ، موجهاً الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال بالحديقة.

وأكد أن حجم ما تم إنجازة من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازة في سنوات عدة ،وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إنجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق لخدمة أهالي أشمون.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية اعمدة ديكورية الحدائق العامة والمتنزهات المشروعات القومية محافظة المنوفية