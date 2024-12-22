شبرا تستعد للاحتفال بالكريسماس والعام الجديد.. صور

يستعد حي شبرا مصر للاحتفال بالكريسماس وبداية العام الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجيدة وذلك عن طريق أجواء خاصة بشوارع شبرا حيث تفترش الأنوار الملونة ذات الإضاءة الجميلة والمبهجة في جميع الشوارع والمباني، وخاصة شارع شبرا ومنطقة الدوران، وتمتلئ الشوارع بهدايا رأس السنة الميلادية، حيث تتزين المحلات بالزينة الجديدة التي تتميز بها احتفالات الكريسماس في مصر والعالم أجمع، وبالطبع أبرزها شجرة الكريسماس وأشكال مختلفة من بابا نويل وسط إقبال من المصريين.



كما تتزين المحلات والمباني بالألوان وصور "بابا نويل" باللون الأحمر المعهود وسط الاحتفال بالأغاني مرة وببعض الترانيم مرة أخرى.



وتتميز شبرا بمشاركة سكان أحيائها مسلمين و مسيحيين أعيادهم مع بعضهم البعض فالأقباط يحتفلون بشهر رمضان وقدومه والمسلمين يحتفلون إيضا ويشاركون المسيحيين أفراح أعياد الميلاد و السنة الميلادية الجديدة.



وليست شبرا فقط التي تستعد للكريسماس وأعياد الميلاد المجيدة، بل تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة، وذلك من خلال تزيين عدد من الميادين العامة، ووضع أشجار الكريسماس والزينة.