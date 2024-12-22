بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بتصادم مركبتي توك توك في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص جراء تصادم مركبتي توك توك أمام قرية منشأة عبد النبي التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بالمواجهة، وجرى نقل المصايين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول 4 مصابين "إدعاء حادث تصادم".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا الى المستشفى وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم مركبتي توك توك بالمواجهة امام قرية منشأة عبد النبي مما اسفر عن اصابة كلا من:"نادر حلمي العوضي عبدالصمد 17 عاما، باضطراب بدرجة الوعي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى إبراهيم محمد المتولي 22 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالجبهة، وإبراهيم محمد محمود السيد 25 عاما، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود سامي حلمي أحمد 18 عاما، ومصاب باضطراب في درجة الوعي وكدمات متفرقة بالجسم".

جرى إيداع المصابين بمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.