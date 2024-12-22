"خليجى 26".. تعرف على تشكيل اليمن والعراق

أعلن خيسوس كاساس، المدير الفنى لمنتخب العراق، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اليمن، وذلك بعد قليل، على ملعب "استاد جابر المبارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقامة بالكويت.



وجاء تشكيل منتخب العراق كالتالي:

جلال حسن، مناف يونس، زيد تحسين، مهند جماز، مصطفى سعدون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، علي جاسم، أيمن حسين.



بينما اعلن نور الدين ولد علي، المدير الفنى لمنتخب اليمن، فيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أمان، رامي الوسماني، هارون الزبيدي، حمزة الريمي، رضوان الحبيشي، عبدالواسع المطري، عمر جولان، أسامة عنبر، محمد هاشم، ناصر محمدوه، عمر الداحي.



وتضم المجموعة أيضًا منتخبي السعودية والبحرين اللذين سيتقابلان في وقت لاحق من اليوم ضمن نفس الجولة.