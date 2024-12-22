محافظ الدقهلية يستقبل وفد المهنئين من الكنيسة بالعام الميلادي الجديد

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، وفد المهنئين من الكنيسة بالدقهلية لتقديم التهنئة بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد.

ضم الوفد الكنسي كلا من، القمص بيشوي كامل وكيل مطرانية الاقباط بميت غمر، والقمص كيرلس وديع كاهن كنيسة العذراء كفر داود،وحضر اللقاء الدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية و محمد الطويل مدير عام العلاقات العامة والمراسم والإعلام والعلاقات الداخلية.

وقدم وفد الكنيسة التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ محافظ الدقهلية وفد الكنيسة والاخوة الاقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير للأخوة الأقباط لهذه اللفته الطيبة بتهنئتهم الرقيقة، مشيرًا إلى أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر العديد من الأعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والأدبية.

وأكد أن مصر دائمًا وابدًا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ، مؤكًدا أن مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل خالدة على مر العصور حيث ان المصريين دائما يضربون للعالم اروع الأمثلة في الانتماء للوطن.

ومن جانبهم أعرب أعضاء وفد الكنيسة بالدقهلية عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية علي حفاوة اللقاء متمنين لسيادته المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة وتحقيق الآمال والتطلعات للمواطنين بالدقهلية.

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