غرفة السياحة تعقد دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية على القيادة الآمنة

عقدت غرفة شركات السياحة والسفر دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية، وذلك لتدريب السائقين علي القيادة الآمنة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات السياحية في ظل توجهات الدولة في رفع مستوى المنتج السياحي المصري تحت إشراف الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وكشف أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والقائم بأعمال رئيس الغرفة بالبحر الأحمر، أن غرفة شركات السياحة حرصت على تنظيم دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية بجنوب الصعيد بمشاركة 300 سائق بالتنسيق بين غرفة شركات السياحة في البحر الأحمر و الأقصر وأسوان بحضور عدد من خبراء السياحة والسلامة المهنية وخبراء الطرق .

وأوضح في تصريحات صحفية بأن الدورة التدريبية لسائقي المركبات السياحية هي الخامسة عشرة حيث تحرص غرفة شركات السياحة والسفر علي عمل دورات تدريبية بصفة دورية لرفع كفاءة السائقين العاملين في القطاع السياحي.

وأشار إلى اهتمام غرفة شركات السفر بالتدريب في كافة الأنشطة السياحية إيمانا بأهمية التدريب في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية ورفع مستوى المنتج السياحي المصري طبقا لتوجهات الدولة بالاهتمام بالقطاع السياحي وخطة الدولة في الوصول إلي جذب 30 مليون سائح حتي عام 2030.