دفاع المتهمين بقتل ممرض الزاوية الحمراء يطلب تعديل وصف التهمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الممرض ميناء موسى، واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين في القضية وطالب الدفاع تعديل وصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت.

وأشار الدفاع أن المتهمين لم يقصدوا قتل المجني عليه لكن الواقعة التي حدثت بالصدفة والظروف النفسية المحيطة بالمتهمين وقت حدوث جريمتهم، وأنهم لم يعزموا النية على إزهاق روح الضحية لكنها حدثت.

وأشار الدفاع أن المتهمين وقت ارتكاب جريمتهم لم يشعروا بفعلتهم، وأنه هدفهم كان السرقة فقط، وليس القتل ودفع ببطلان أقوال المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وبطلان تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وتغيبت أسرة المجني عليه عن حضور الجلسة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.