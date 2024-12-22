الدوري الإيطالي.. روما يسحق بارما بخماسية نظيفة

سحق فريق روما، نظيره بارما، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز خماسية روما اللاعب باولو ديبالا ثانئية في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء وفي الدقيقة الـ 51، وأليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة الـ 13، ولياندرو باريديس في الدقيقة الـ 74 من ضربة جزاء، وأرتيم دوفبيك في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق روما رصيده إلى النقطة الـ 19 وضعته في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بارما عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 15.

