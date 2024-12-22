الدوري الإسباني.. دياز ومبابي يقودان ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إشبيلية، وذلك بعد قليل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وجاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كامافينجا، روديجر، تشواميني، وفاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، داني سيبايوس، وفيدي فالفيردي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو جويس، وكيليان مبابي.

ويتواجد المغربي إبراهيم دياز أساسيا فى تشكيل المرينجى لتعويض غياب فينيسيوس جونيور، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل ريال مدريد المباراة محتلا المركز الثالث، في جدول ترتيب الليجا، برصيد 37 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز ال12، برصيد 22 نقطة.