بوتين يحذر من اقتراب اندلاع الحرب العالمية الثالثة

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس فلاديمير بوتين أراد من خلال تصريحاته بشأن احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة التأكيد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل إدراة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأن الدعم الأمريكي الحالي لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى كارثة قد تكون غير مدروسة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية.

وأضاف «مشيك»، خلال «جولة المراسلين» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «أي خطوة أوكرانية قد تؤدي إلى استهداف أو كارثة في الداخل الروسي قد يؤدي إلى رد روسي عنيف يمكن أن يصل إلى حدوث مواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية».

وتابعت: «بوتين أشار إلى أن مؤشرات الحرب العالمية الثالثة بدأت تتصاعد، لكنه عول إمكانية استبعاد الحرب بوصول ترامب إلى البيت الأبيض، لذلك أشار إلى الداخل الروسي بأنه لا ضرورة للذعر، أي بمعنى آخر أن روسيا ما زالت تمرر بعض الخطوات الأوكرانية في الوقت الحالي حتى معرفة ما ستقوم به الإدارة الأمريكية الجديدة في الشهر المقبل».