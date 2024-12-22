وكيل صحة سيناء: مبادرة الألف يوم الذهبية رسالة وطنية لتنمية الأسرة المصرية

الأحد 22/ديسمبر/2024 - 06:19 م

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية "بداية"، تهدف إلى تحسين وجودة، وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

كما أكد أن المبادرة تقدم خدماتها مجانا لجميع أفراد الأسر المصرية، وخاصة الأمهات والآباء والأجداد، وذلك في مرافق الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة ، حيث تعد المبادرة من أهم مبادرات بناء الإنسان المصري، نظرا لإنها تمثل منهجا شموليا لأول 1000 يوم من حياة الإنسان بهدف رفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة حيث يتم تكوين 85٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية (الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل 270 يوما بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة التي هي 730 يوما).

وقال الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية وأساليب الرعاية المثلى للطفولة المبكرة من أجل تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتحسين الخصائص السكانية، ومواجهة التقاليد والسلوكيات المجتمعية غير الملائمة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الدكتوره اينا سلام مدير إدارة الرعاية بمديرية الصحة بتوجيهات وكيل الوزارة مع مديري و مسؤلي المبادرة بالإدارات الصحية مؤكده أن المبادرة أيضا تستهدف الحد من الولادة القيصرية التي مازالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم، مشيرة إلى أهمية دور القابلة المدربة في دعم الولادة الطبيعية الأمنه، فضلا عن التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل.

وأكدت الدكتورة إينا على تعليمات وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تجهيز غرف المشورة الأسرية بكافة وحدات الرعاية الصحية الأولية.

من جانبه أوضح فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع أن غرف المشورة الأسرية ستقدم مشورة ما قبل الزواج، مشورة فترة ما حول الحمل وبعد الولادة، التربية الإيجابية للطفل، والتغذية السليمة، ومتابعة نمو وتطور الطفل، والتوعية بأهمية الولادة والرضاعة الطبيعية ، وتلافي القيصرية غير المبررة، وحق الطفل والأم في المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات ، وغيرها من موضوعات المشورة ، التي تكفل رعاية الأم والطفل بما ينعكس على الخصائص السكانية إيجابيا.