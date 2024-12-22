محلل سياسي: لا صحة لوجود مقاتلين كوريين شماليين على الجبهة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمود الأفندي المحلل السياسي من موسكو، إنه لا توجد أدلة أو إثباتات تؤكد وجود مقاتلين كوريين شماليين على الجبهة الأوكرانية الروسية، مشيراً إلى أن هذه الإشاعة تُعد محاولة لتبرير حاجة أوكرانيا المستقبلية إلى تعزيزات بشرية، نتيجة لاستنزاف الموارد البشرية للجيش الأوكراني بشكل كبير.

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدفاع الألماني صرح بعدم إرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، صدرت تصريحات من بعض دول حلف الناتو حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا، موضحاً أن دخول هذه القوات سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.



وأوضح الأفندي أن دخول قوات رسمية من جيش أجنبي إلى الحرب يُعطي روسيا الحق، بموجب القانون الدولي، في مواجهة هذه القوات، حتى لو كان ذلك داخل أراضيها، مضيفًا، أن أي مشاركة عسكرية لدول ضمن تحالف عسكري مثل الناتو تستوجب موافقة من الحلف بأكمله.

وأشار إلى أن الدول الغربية، برأيه، تسعى لإنقاذ أوكرانيا في اللحظات الأخيرة، في ظل الانهيار التدريجي للجيش الأوكراني، والذي قد يؤدي إلى نهايته بالكامل قريباً.