الأربعاء.. طب أسنان بحلوان الأهلية تنظم فعاليات اليوم العلمي لطلابها

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة حلوان الأهلية فعاليات "اليوم العلمي" لطلابها يوم الأربعاء المقبل وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان الأهلية بتعزيز الجانب العملي في التعليم وتطوير الأنشطة العلمية والطلابية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واشراف الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب والمشرف على القطاع الطبي بالجامعة، والسيد عطا أمين عام الجامعة.

سيشمل "اليوم العلمي" عرضاً لمشروعات الطلاب وأعمالهم المتخصصة، مصحوبة برسومات توضيحية وشروحات وفيديوهات تفاعلية، وذلك تحت إشراف الدكتورة مها إسحق منسق البرنامج، والدكتورة إيناس فتح الباب ونجوى خطاب مسجلي البرنامج.

تقام الفعاليات يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بمبنى كلية طب الأسنان (F) في حرم جامعة حلوان الأهلية.