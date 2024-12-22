ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي داعش قنا

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، اليوم الأحد تأجيل محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا لجلسه ٢٦ يناير.

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

أحكام الدستور والقوانين أحكام الدستور الاعتداء على الحرية الشخصية الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام الانضمام لجماعه الدستور والقوانين الحرية الشخصية السلطات العامة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمه متهمي جماعة إرهابية مؤسسات الدولة والسلطات العامة مؤسسات الدولة