علي ماهر يتابع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يتابع الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي اليوم الأحد، مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال، وذلك في إطار استعداداته لملاقاة الأهلي يوم الخميس المقبل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق المصري البوسعيدي اليوم، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، ويلتقي الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، يوم الخميس المقبل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق المصري ، لإحراز نقاط جديدة ليواصل صدارته للدوري الجاري.



وكان قد سيطر التعادل السلبي على مباراة المصري خلال اخر مباراة خاضها أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.