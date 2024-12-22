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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي داعش حلوان

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الاحد،، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بداعش حلوان، وذلك علي خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسه ١١ فبراير.

 ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

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