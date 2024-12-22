طلاب تجارة حلوان الأهلية يخوضون تجربة العمل المصرفي

في إطار حرص جامعة حلوان الأهلية على تعزيز المهارات العملية لطلابها وتأهيلهم لسوق العمل، نظمت كلية التجارة وإدارة الأعمال نموذج محاكاة بنكي بالتعاون مع بنك مصر للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لرفع الوعي والخبرات والمهارات الطلابية من خلال التطبيق العملي للدراسة، بهدف إعداد جيل قادر على القيادة في سوق العمل.

وأقيمت فعاليات المحاكاة في فرعي بنك مصر بجامعة حلوان وحلوان، حيث قام طلبة الكلية بتجربة دور موظف البنك في تطبيق عملي لما تعلموه. وأشرف على التنفيذ الدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة، والدكتورة هند عودة، منسق برامج الكلية، إلى جانب الدكتورة هبه عبد العاطي، والدكتورة سلفيا أنيس، والدكتورة إنجي يحيى مسجلي برامج الكلية، بمشاركة اتحاد طلاب كلية التجارة.

وتمت متابعة النشاط من قبل الأستاذة مي سعيد عبد الفتاح، مسؤول الأنشطة والفعاليات بقطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذ محمد عبد الحق، رئيس شركة EBS للتدريب والتنمية والتطوير.