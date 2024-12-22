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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يختتم مرانه بتقسيمة فنية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

الزمالك
الزمالك
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري، بخوض تقسيمة فنية قوية.

وقام الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة الفنية وتصحيح الأخطاء، استعداداً للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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