حبس حرامي الدرجات النارية والهواتف المحمولة بالمعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عاطل، في اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطه الاجرامي، وصحيفته الجنائية، وامرت بالتحفظ علي الدراجة النارية، والاستعلام عن مالكها من المرور.

ووجهت لهم تهم السرقة، وترويع المواطنين.



نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المعادى ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، واعترف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".

كما ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".



بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.