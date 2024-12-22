رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

كما وافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.

و وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا، إن الحبس الاحتياطي اصبح مؤخرا له ضوابط صارمة.

وأضاف : “ هناك يد خفية تبث الرعب ، لا نريد ان ناخذ الامور ببساطة ، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لاسباب لا داعي للخوض فيها، و علينا ان نأخذ الامور بموضوعية اكثر، فنحن لسنا مقدمين على شيء ينال من هذه المهنة و مكانتها.