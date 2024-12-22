"عصابة نسائية".. حبس متهمين بسرقة محال الصاغة بأسلوب المغافلة بعابدين

امرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بحبس سيدتين في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة محال الصاغه والفضيات، بأسلوب المغافلة وادعاء الشراء، واثنين آخرين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول المتهمين، والوقائع المماثلة.

القت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى نسائى بعد سرقة محل مشغولات فضية بدائرة قسم شرطة عابدين .

تعود الواقعة عندما تم رصد مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص "مالك محل مشغولات فضية بالقاهرة " سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به ، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عابدين من الشاكى بإكتشاف المذكور سرقة مشغولات فضية مختلفة الأنواع من داخل المحل الخاص به وإتهم سيدتان قامتا بالدخول للمحل وطلبا منه عرض بعض المشغولات وأثناء ذلك قامتا بمغافلته وسرقته ولاذا بالفرار .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (سيدتان "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بمحافظة القاهرة).. وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط ( المسروقات المستولى عليها) ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المشغولات الفضية المستولى عليها بالبيع لدى عميلين"سيئا النية" (مديرا محلين للمصوغات بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة) ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الفضية المستولى عليها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.