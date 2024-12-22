الدوري الإنجليزي.. جيمي فاردي وجهًا لوجه أمام رودريجو جوميز فى مواجهة ليستر وولفارهامبتون

أعلن رود فان نيستلروي المدير الفني لفريق ليستر سيتي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفارهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

جاء تشكيل فريق ليستر سيتى، كالتالى:

حراسة المرمى: داني ورد.

خط الدفاع: جيمس جاستن، كونور كوادي، يانيك فيسترجارد، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: بوباكاري سوماري، أوليفر سكيب، بلال الخنوس.

خط الهجوم: ستيفي مافيديدي، جوردان أيو، جيمي فاردي.

بينما اعلن غاري أونيل المدير الفنى لفريق وولفارهامبتون تشكيل فريقه الذى يخوض به اللقاء كالتالى:

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: سانتياغو بوينو، توتي غوميز، مات دوهيرتي، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: أندريه، جواو جوميز، رودريجو جوميز.

خط الهجوم: جونسالو جيديس، ماثيوس كونها، يورغن ستراند لارسن.



ويحتل فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق وولفارهامبتون فى المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.