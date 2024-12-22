جامعة الفيوم: تسليم جهاز لاب توب لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية بكلية الألسن

سلم الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، ومحمد أبو طالب المدير التنفيذي لمؤسسة “ويانا”، جهاز لاب توب لطالبة من ذوى الإعاقة البصرية بكلية الألسن.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي أن تسليم جهاز اللاب توب للطالبة يساعدها على إنجاز مهامها التعليمية، حيث يحتوى الجهاز على مجموعة متنوعة ومتقدمة من البرمجيات التعليمية لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في متابعة واستذكار النصوص المكتوبة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة الفيوم ومؤسسة "ويانا" الدولية لتوعية ودمج ذوى الإعاقة في المجتمع.