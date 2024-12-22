الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لبورنموث أمام مانشستر يونايتد

اعلن أندوني إيراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".



وجاء تشكيل فريق بورنموث، كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زابارني، ديان هويسين، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: تايلر آدمز، ريان كريستي، دانجو واتارا.

خط الهجوم: جاستن كلويفرت، أنطوان سيمينيو، إيفانيلسون.

ويقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الـ 13 برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.