الدورى الإنجليزى.. ديالو وزيركزي يقودان مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث

اعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد، كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت، ثيريل مالاسيا.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: اماد ديالو، جوشوا زيركزي.



ويقع فريق مانشستر يونايتد فى المركز الـ 13 برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.