ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. ديالو وزيركزي يقودان مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".
وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد، كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت، ثيريل مالاسيا.
خط الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: اماد ديالو، جوشوا زيركزي.

ويقع فريق مانشستر يونايتد فى المركز الـ 13 برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر يونايتد روبن أموريم بورنموث تشكيل فريق مانشستر يونايتد ديالو زيركزي