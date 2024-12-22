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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توصيل المرافق إلى حي الريسة الجديد بالعريش

توصيل المرافق إلي
توصيل المرافق إلي حي الريسة الجديد بالعريش
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يستعد الجهاز التنفيذى لمحافظة شمال سيناء التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ياسين عزب للبدء فى أعمال شبكات الصرف الصحي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشروع فى الموعد المحدد لتخفيف الأعباء عن سكان الحي تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بتوصيل المرافق الحيوية إلي حي الريسة الجديد .

يشار إلى أنه تم توصيل المياه والكهرباء، فيما سيتم توصيل الغاز والتلفونات بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي.

ووجه الأهالي الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي الجهود المبذولة في خدمه أهالي الحي.

وقال محافظ شمال سيناء في رسالة الي أهالي محافظة شمال سيناء أنه وبمرور ستة أشهر قضيت معظمها في الشارع ولمست العديد من الموضوعات ،، قد ينقصنا الكثير ولا ألوم علي أحد ولكن الشيء الوحيد الذى أنجزناه هو لغة التفاهم والحب و الصدق والثقه الكبيره ، التي لمستها من الجميع.

أعترف بكل شجاعه بعدم تنفيذ بعض المطالب للمواطنين، قد يكون عدم توفر إمكانيات وقد يكون قصور في نظام العمل،

ولكني أوعد بالتطوير ليكون كل موظف بديوان عام المحافظة هو المحافظ.

كل عام و كل شعب هذه الأرض الطاهره بكل خير، صغيرها وكبيرها، رجالها ونساؤها، بمناسبة قرب حلول العام الجديد ٢٠٢٥.

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