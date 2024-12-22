الأربعاء.. افتتاح مؤتمر الرواية والدراما بنادي القصة

يفتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو مؤتمر الرواية والدراما الذى ينظمه نادى القصة بالتعاون مع الجمعية المصرية لاصدقاء مكتبة الإسكندرية والذى سيقام فى يومى الأربعاء والخميس القادمين الموافقين ٢٤ و٢٥ من ديسمبر الجارى.

كما يتضمن حفل الافتتاح توزيع جوائز نادى القصة على الفائزين فى جميع فروع المسابقة لهذا العام .

مؤتمر الرواية والدراما يعقد للمرة الأولى فى دورته الأولى والتى تحمل اسم الكاتب الكبير الروائى خيرى شلبى

يتضمن المؤتمر جلستين لشهادات المبدعين من الكتاب والمخرجين كما يتضمن جلستين لكبار النقاد والباحثين وهم الدكتور محمود الضبع والدكتورة سحر شريف والناقد الفنى رامى عبد الرازق والدكتورة عزة بدر والدكتور سامى سليمان والدكتور منير فوزى والدكتور طارق مختار ، ويتناول المؤتمر فى هذه الدورة أعمال ثلاثة من أعلام الروائيين الذين تم تحويل رواياتهم للسينما والتلفزيون وهم نجيب محفوظ وخيرى شلبى وإحسان عبد القدوس

كما صرحت الدكتورة زينب فرغلي أمين عام المؤتمر ان هذا المؤتمر هو باكورة التعاون بين الجمعية ونادى القصة وستتلوه أنشطة عديدة فى المستقبل، هذا وسيشارك رئيس مجلس ادارة نادى القصة اللكاتب الكبير محمد السيد عيد بالقاء كلمة فى الجلسة الافتتاحية وكذلك سيشارك الاستاذ حمدان القاضى مدير عام الجمعية بكلمة فى الجلسة الافتتاحية

جدير بالذكر ان المجلس الأعلى للثقافة هو المستضيف للمؤتمر فى دورته الأولى وسيلقى امينه العام الدكتور أشرف العزازى كلمة له فى الجلسة الافتتاحية