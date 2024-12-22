ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع  فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وكذلك 6 سيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الاوليه اللازمه حيث أسفر الحادث عن وقوع 8 حالات اختناق واصابه تم نقل حالتين لمستشفي التأمين الصحي بالعاشر وحاله للمستشفي الجامعي  وحاله أخري لمستشفي الغندور التخصصي وكذلك تقديم الاسعافات الاوليه لعدد 4 حالات بموقع الحريق . 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه وسيارات إسعاف وجاري التعامل والسيطرة علي الحريق مشيرة إلى أنه لم يرد حتى الأن أي بلاغ  بحالات وفيات.
وقالت المتحدثة الرسمية أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثه بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

6 سيارات 8 حالات الاسعافات الاولية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية