محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وكذلك 6 سيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الاوليه اللازمه حيث أسفر الحادث عن وقوع 8 حالات اختناق واصابه تم نقل حالتين لمستشفي التأمين الصحي بالعاشر وحاله للمستشفي الجامعي وحاله أخري لمستشفي الغندور التخصصي وكذلك تقديم الاسعافات الاوليه لعدد 4 حالات بموقع الحريق .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه وسيارات إسعاف وجاري التعامل والسيطرة علي الحريق مشيرة إلى أنه لم يرد حتى الأن أي بلاغ بحالات وفيات.

وقالت المتحدثة الرسمية أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثه بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.