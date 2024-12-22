الاحتلال يلقي قنابل على مولدات الكهرباء بمستشفى كمال عدوان

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن مستشفى كمال عدوان يشهد اعتداءات إسرائيلية متواصلة، حيث يتعرض لقصف مستمر من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف الطائرات المسيرة لخزانات الوقود ومولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفى منذ ساعات الليل وحتى اللحظة.

وأضاف جبر، خلال "جولة المراسلين" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الطاقم الطبي والمرضى في مستشفى كمال عدوان بإخلاء المكان فوراً، ورغم ذلك، يؤكد الأطباء مراراً وتكراراً أن الاحتلال لم يترك أي ممر آمن أو منطقة يمكن للمرضى والطواقم الطبية اللجوء إليها لتنفيذ طلبات الإخلاء.

وتابع جبر قائلاً: "شمال قطاع غزة مازال يتعرض للقصف المتواصل من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، التي أصبحت تستهدف مجموعات من الفلسطينيين في مناطق عدة".

وأشار إلى أن آخر استهداف كان في منطقة جباليا، حيث استشهد 5 مدنيين، من بينهم 4 أطفال، جراء قصف الطائرات المسيرة التي ألقت عدداً من القنابل على تلك المجموعة من الفلسطينيين.