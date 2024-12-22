ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. نداى يعود لقيادة إيفرتون أمام تشيلسى

ايفرتون
ايفرتون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن شين ديتش بلازا المدير الفنى لفريق أيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".
وجاء تشكيل فريق إيفرتون، كالتالى:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: أشلي يونج، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.
خط الوسط: ادريسا جاي، أوريل مانجالا، عبدالله دوكوري.
خط الهجوم: جاك هاريسون، دومينيك كالفيرت ليوين، إليمان نداي.
ويقع فريق تشيلسى فى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.

الدوري الإنجليزي إيفرتون تشيلسي تشكيل فريق إيفرتون البريميرليج نداي