أعلن شين ديتش بلازا المدير الفنى لفريق أيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".
وجاء تشكيل فريق إيفرتون، كالتالى:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: أشلي يونج، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.
خط الوسط: ادريسا جاي، أوريل مانجالا، عبدالله دوكوري.
خط الهجوم: جاك هاريسون، دومينيك كالفيرت ليوين، إليمان نداي.
ويقع فريق تشيلسى فى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. نداى يعود لقيادة إيفرتون أمام تشيلسى
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أعلن شين ديتش بلازا المدير الفنى لفريق أيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".
أعلن شين ديتش بلازا المدير الفنى لفريق أيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".