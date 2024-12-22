الدورى الإنجليزى.. نداى يعود لقيادة إيفرتون أمام تشيلسى

أعلن شين ديتش بلازا المدير الفنى لفريق أيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق إيفرتون، كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أشلي يونج، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: ادريسا جاي، أوريل مانجالا، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: جاك هاريسون، دومينيك كالفيرت ليوين، إليمان نداي.

ويقع فريق تشيلسى فى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.