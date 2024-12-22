خلال 72 ساعة.. الداخلية تكشف حقيقة تداول شائعات خطيرة كانتشار عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء وعثور مواطن على 8 ملايين جنيه في مطروح

واصل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية دوره فى رصد الشائعات والرد الفورى عليها بالحقائق خلال 72 ساعة الماضية والتي اسفرت عن كشف حقيقة عدد من المنشورات التي اثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ترصد البوابة نيوز اهمها.

الداخلية تكشف حقيقة مزاعم سيدة بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء، وضبط القائمة على النشربإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداولته وتم تحديد وضبط القائمة على النشر، (تعمل في مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي امرت بحبس المتهمة.

«الداخلية» تكشف حقيقة الفيديو المتداول لسيدة مضطربة نفسيًا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بقيام الأهالي بالإمساك بإحدى السيدات والزعم بحيازتها لحقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة «توك توك» فى انتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضي تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم بتضررها من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو "مضطربة نفسيًا "لتشككها فى قيامها بشكها باستخدام دبوس صغير دون إحداث إصابتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في حينه، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

الداخلية تنفي شائعات جماعة الإخوان الإرهابية عن خطف الأطفال والاتجار بأعضائهم بالجيزة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى خطف الأطفال لصالح شخص آخر، والزعم بكونها للإتجار فى أعضائهم.

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام "2021" وتم كشف أبعاد الواقعة بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

حيث تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد المواطنين وبصحبته الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مهتز نفسى" وقرر الأول أنه إعتقد خطأً أن الآخر كان يحاول خطف كريمته "10 سنوات".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.

الداخلية: لا صحة لواقعة عثور مواطن على 8 ملايين جنيه في مطروح



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ (8 ملايين جنيه) وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه.. الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية.

وتبين بالفحص أن الشخص المذكور قد اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته فى تسليم المبلغ المالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وامرت النيابة العامة بحبسهم.